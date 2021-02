Napoli, senti Alfonso De Nicola: “Se Aurelio De Laurentiis mi chiama torno di corsa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli invocato a più riprese dai tifosi negli ultimi giorni. La squadra azzurra, infatti, non aveva mai subito così tanti infortuni. “Ai miei ex collaboratori serviva un supporto per ancora un paio di anni e questo supporto gli è stato tolto. La Roma mi voleva, ma anche grandi club. Se De Laurentiis mi chiama? Torno di corsa. Ospina torna prima di Lozano: una distrazione al bicipite femorale come quella che ha colpito Lozano prima di 3-4 settimane non torna”.

“Per Ospina, l’adduttore è un muscolo meno importante, può tornare in un paio di settimane. Dipende se c’è lesione. È fondamentale la diagnosi e mantenere la condizione. Osimhen? Massimo un mese lo ritroviamo nelle migliori condizioni, lavorando bene. Credo che Gattuso stia lavorando molto bene. Stiamo parlando di un gran lavoratore. Non si può pretendere di snaturarlo”.