Mark Iuliano sottolinea: “Kostas Manolas deve fare molto di più”

L’ex calciatore Mark Iuliano è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio parlando anche del Napoli. “Devo fare i complimenti a Rino Gattuso che, nonostante il momento difficile, è riuscito a vincere una partita così importante contro la rivale storica. A Napoli è stato criticato anche Ancelotti, che è un mostro sacro della panchina. Ora si fa lo stesso con Rino, nonostante le tante assenze per infortuni e per COVID. Tutte le squadre stanno avendo problemi di continuità, perché si giocano troppe partite e tutte ravvicinate. Rino è un allenatore giovane ma sta facendo bene: al momento il Napoli è al quinto posto con una partita da recuperare, quindi in piena corsa per i suoi obiettivi di stagione. Sinceramente, cambiare allenatore a stagione in corso, non so cosa potrebbe portare di positivo. Con Gattuso non devi mai cercare scorciatoie”.

“È sotto gli occhi di tutti l’evoluzione che ha avuto Lozano, che la scorsa estate era stato cacciato da un allenamento per lo scarso impegno. Penso che quando il Napoli avrà la rosa al completo potrà dire la sua in campionato. (…) Napoli seconda miglior difesa, ma bisogna sempre analizzare i gol che subisci: magari prendi 3 gol in 3 partite e le perdi tutte 1-0. Quando il Napoli è stato al completo, ho visto un gran calcio. Non dimentichiamoci che Gattuso è allievo del grande maestro Ancelotti. Ha un gruppo che lo segue molto, credo possa arrivare in Champions e fare un percorso lungo in Europa League. (…) Flop? Secondo me Manolas deve fare molto di più, con Koulibaly, sulla carta, sono una coppia formidabile. Rrahmani e Maksimovic stanno facendo molto bene, ma le scelte sono di Rino”.