Antonio Corbo rivela: “La tredicesima vittoria ha di nuovo avvicinato De Laurentiis ad allenatore e squadra”

Nel suo editoriale per la Repubblica il giornalista Antonio Corbo ha analizzato il momento del Napoli, galvanizzato dal successo ai danni della Juventus. “La tredicesima vittoria ha di nuovo avvicinato De Laurentiis ad allenatore e squadra. Ma non ha limato le ruggini. I toni di Gattuso rivelano freschi livori. ‘Ora voglio essere giudicato per quello che faccio’. Non vuole altri attacchi personali”.

“A poco più di quarant’anni, senza lo sguardo perso e la barba angosciata di Pirlo, è difficile per l’emotivo combattente calabrese metabolizzare le critiche. Ma se De Laurentiis si è adeguato subito correndo prima a sostenere la squadra poi a coprirla di elogi, anche Gattuso deve passare da un duello rusticano ad un rapporto di formale eleganza. Anche la serenità fa immagine e vittorie”. Il futuro del tecnico calabrese è salvo, almeno per il momento. La sorpresa, però, sembra sempre dietro l’angolo. Gli azzurri sono decimati e Gennaro Gattuso deve correre ai ripari.