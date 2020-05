Serie A, nuovo rebus di date: si pensa al 20 giugno per la ripartenza

in

La settimana che si apre sarà quella decisiva per le sorti del campionato italiano di calcio. La Lega Serie A ha già spedito il testo del protocollo alla FIGC. Ora manca solo la valutazione del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Giovedì ci sarà l’incontro con il Governo. Occorre prudenza e bisogna seguire la curva del contagio, ma la sensazione è che il calcio ripartirà il prossimo mese. Difficile capire quando, precisamente. La Gazzetta dello Sport ha parlato di una sorta di rebus legato alle date.

La Lega di Serie A continua a prevedere la ripresa per il prossimo 13 giugno, ma la norma sulla sospensione degli eventi (da DPCM fino al 14 giugno) andrebbe prima modificata. Inoltre, potrebbe esserci la questione della mobilità tra regioni, consentita solo in determinate aree. Ecco perché si sta pensando di spostare la data della ripartenza al 20 giugno. Oltre non si potrebbe andare, o sarebbe impossibile disputare le coppe europee e la prossima stagione.