Serie A, massimo 300 persone allo stadio e possibili test all’ingresso

La FIGC ha ultimato il lavoro per limare il protocollo per la ripresa dei campionati da presentare domani al Ministero dello Sport. La Lega Serie A aveva già inviato alla Federazione la parte del protocollo di sua competenza. Adesso è la Federazione a ultimare gli ultimi dettagli. Ci sarà un limite massimo di 300 persone all’interno degli impianti. Tutte dovranno sottoscrivere, prima di entrare, un questionario in cui dovranno dichiarare che negli ultimi 14 giorni non hanno avuto febbre, tosse, problemi di salute vari o contatti con una persona che ha contratto il virus. Le squadre in campo entreranno separate.

Si pensa anche a sottoporre le persone a degli specifici test a risposta immediata che potrebbero essere predisposti all’ingresso dello stadio. Il pullman sarà il mezzo di trasposto indicato, ove possibile, per andare in trasferta e i club dovranno viaggiare in due pullman per distanziare ulteriormente i membri della squadra e dello staff.