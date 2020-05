CDS – Napoli, 4 club su Arkadiusz Milik

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con un’intervista esclusiva ad Arrigo Sacchi: “Coraggio, calcio“, la ripresa, lo Scudetto, il passato visti dal maestro. “Se i contagi non risalgono si deve ripartire. Per uscire dalla crisi serve fiducia. Le porte chiuse favoriranno chi ha più personalità. La Lazio insegue un grande sogno ma la Juve è solidissima. Il mio erede? Guardiola“.

In casa Napoli, invece, si pensa sempre alla situazione di mercato che interessa Arkadiusz Milik. Ci sarebbero almeno 4 club in Europa interessate al polacco, valutato sui 50 milioni di Euro dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il rinnovo non si sblocca e il divorzio, di conseguenza, si avvicina. Diego Simeone vuole portarlo all’Atletico Madrid, ma anche la Juventus, come noto, spinge per il centravanti. Dall’Inghilterra, invece, spuntano il Tottenham e l’Arsenal. Il Napoli sembra non voler accettare contropartite tecniche. La prossima destinazione dell’attaccante è ancora da decifrare.