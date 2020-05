GAZZETTA – “Cavani, c’è l’offerta”: l’Inter punta il “Matador”

“Cavani, c’è l’offerta” è il titolo d’apertura de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente parla dell’Inter come mittente della proposta arrivata al Paris Saint-Germain. Secondo la rosea, il club nerazzurro starebbe preparando un triennale per il “Matador”, che a giugno si svincolerà dal club transalpino. Si lavora ad un contratto lungo, evidentemente, anche per abbassare l’ingaggio dell’ex attaccante del Napoli. Di spalla spazio a un’intervista esclusiva a Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, con il seguente titolo: “Arbitri pronti, aspettiamo l’ok. Ma basta proteste aggressive”. L’ex fischietto continua: “La distanza rafforza il rispetto. Per chi continuerà a venire addosso potrà scattare il giallo”.

Per quanto riguarda la Serie A, si continua a lavorare al protocollo per la ripresa. Si parla di questionari per l’accesso allo stadio, limitato a un massimo di 300 persone. Il calcio ripartirà, ma molto lentamente. Nelle prossime settimane arriveranno finalmente notizie molto più precise, mentre l’ipotesi di playoff e playout si allontana.