Calciomercato Napoli, secondo Paolo Bargiggia il Newcastle ha chiesto Kalidou Kloulibaly

Paolo Bargiggia ha parlato su Sportmediaset dei possibili movimenti di mercato del Napoli nel prossimo futuro. “Il club azzurro continua a pianificare la prossima stagione. Ci siamo per i rinnovi di Piotr Zielinski e Dries Mertens, mentre per la permanenza di Arkadiusz Milik è più no che sì. Sul polacco non c’è soltanto la Juventus, che si muoverà unicamente in caso di partenza di Gonzalo Higuain, ma anche l’Atletico Madrid ed altri club di medio profilo della Premier League”.

“Quanto a Kalidou Koulibaly, il calciatore senegalese sembra interessare al Newcastle, club intenzionato ad investire importanti somme sul mercato con il cambio di proprietà. 100 milioni di Euro è la valutazione fatta per il difensore dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che fa leva anche su una possibile asta con il Liverpool di Jurgen Klopp”, ha concluso il giornalista. Gli azzurri si preparano a cessioni illustri, dunque. La rosa sarà inevitabilmente ridisegnata.