Napoli, a Castel Volturno si fermano anche Allan e Fernando Llorente

Il Napoli sta proseguendo gli allenamenti a Castel Volturno agli ordini di Gennaro Gattuso nel rispetto delle norme governative. La squadra azzurra, però, deve fronteggiare gli infortuni muscolari degli ultimi giorni. Dopo Kostas Manolas, che ha accusato un problema muscolare serio, arriva un’altra brutta notizia. Oggi, infatti, si sono fermati anche Allan e Fernando Llorente.

Il report parla chiaro. “Seduta di allenamento, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione mattutina sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata a riscaldamento su circuito. Successivamente lavoro atletico finalizzato ad agilità e velocità. Di seguito seduta tecnica di possesso palla ed esercitazioni con passaggi. Chiusura con lavoro tattico. Allan e Llorente hanno svolto allenamento differenziato per affaticamento muscolare. Domani la squadra riposerà”. Non è ancora chiaro quando si riprenderà a giocare, ma continuando così il Napoli rischia di farsi trovare impreparato al nuovo fischio d’inizio.