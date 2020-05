Calciomercato Napoli, Allan non è più incedibile: Nahitan Nandez o Franck Kessié per sostituirlo

Continuano gli interrogativi in casa Napoli sul futuro di Allan. Un giocatore che per diverse caratteristiche ricorda proprio Gennaro Gattuso, che però sembra non averlo inserito al centro del suo progetto. Il Corriere del Mezzogiorno ricorda anche le distrazioni del mercato di gennaio post-ammutinamento. L’ultima gara da titolare del brasiliano risale infatti a Napoli-Fiorentina del 18 gennaio, quando abbandonò il campo per rabbia, segnando una rottura con Gennaro Gattuso.

La rottura del rapporto fu palesata pubblicamente quando prima di Cagliari il giocatore fu addirittura cacciato dall’allenamento e poi non venne convocato. 24 minuti nelle ultime 3 gare con un centrocampo ormai orientato ad avere due mezzali di qualità. Il calciatore è sul mercato e l’Everton di Ancelotti potrebbe farsi nuovamente avanti, ma anche l’Atletico Madrid lo considera un’idea. Il Napoli pensa a Nahitan Nandez del Cagliari e a Franck Kessié per sostituirlo. Allan non è più considerato incedibile e potrebbe partire molto presto.