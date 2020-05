Serie A, niente playoff e playout: tutti i club sono contrari

Nuovi sviluppi per il prosieguo della Serie A. Playoff e playout non convincono tutti, come intuibile. Anzi, non convincono praticamente nessuno. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, tutti i club di Serie A sarebbero contrari all’idea di concludere la stagione in corso con questa formula. Una soluzione che non dispiaceva, però, al presidente federale Gabriele Gravina. Tra oggi e domani si tenterà una mediazione tra la Lega di Serie A e il presidente della FIGC per presentarsi compatti giovedì all’appuntamento col Ministro Vincenzo Spadafora.

Discorso diverso per la prossima stagione, in quanto sarebbe più semplice convincere i club se il format fosse già stabilito sin dall’inizio della stagione. Il “lodo Gravina”, cioè la norma prevista dal DL Rilancio che dà pieni poteri alla FIGC, offrirebbe una sorta di ombrello legale sotto al quale la federazione potrebbe ripararsi in caso di eventuali strascichi giudiziari. La Serie A attuale, comunque, si concluderà regolarmente.