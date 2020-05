Marek Hamsik è fiducioso: “Credo ancora nel Napoli in Champions”

“Spero che il Napoli riparta, credo ancora nel Napoli in Champions”. Lo ha dettoMarek Hamsikai microfoni del Corriere dello Sport. Un concetto chiaro e semplice quello espresso dall’ex capitano di mille battaglie, volato l’anno scorso in Cina, al Dalian. Marek Hamsik non ha mai smesso di seguire la sua vecchia squadra, i contatti coi vecchi compagni sono costanti, nei giorni scorsi sui social ha anche fatto gli auguri ad Aurelio De Laurentiis per il suo compleanno. Lo slovacco è stato già al San Paolo dopo il suo addio, venendo anche premiato in campo.

Il giocatore è rimasto legatissimo al Napoli e spera in qualche novità sul campionato. Anche lui crede in Gennaro Gattuso ed è convinto che gli azzurri abbiano tutte le carte in regola per conquistare il quarto posto e qualificarsi a sorpresa alla prossima Champions League. Mancano ancora un paio di mesi e sapremo se la previsione sarà esatta.