Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli scatenato sui sostituti di José Callejon e Allan

Cristiano Giuntoli valuta ogni profilo per rinforzare il Napoli. Sembra ci siano già 5 attaccanti e 6 difensori sul taccuino del direttore sportivo. D’altronde, José Callejon, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam sono più fuori che dentro. Servono volti nuovi e si guarda in tal senso in Brasile, in Germania, in Russia e ovviamente anche in Italia. Per l’attacco piacciono dunque Sardar Azmoun, Milot Rashica, Jeremie Boga ed Everton.

Secondo La Gazzetta dello Sport si può aggiungere alla lista anche il nome di Riccardo Orsolini. La società azzurra non avrebbe problemi a soddisfare le richieste da circa 20 milioni di Euro del Bologna, ma il grosso ostacolo da superare è la volontà del ragazzo di giocare con una certa continuità per andare agli Europei. In rossoblù, infatti, sarebbe di certo titolare, a Napoli no. A centrocampo, invece, ci sono già alcune opzioni per rilevare Allan: il giovanissimo Samuele Ricci dell’Empoli, Boubakary Soumaré del Lille e Nahitan Nandez del Cagliari.