Napoli, parla l’agente di Sebastiano Luperto: “Ci possono essere dei cali nel corso di un’annata”

Diego Nappi, agente del difensore azzurro Sebastiano Luperto, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte. “I calciatori del Napoli si sono allenati a casa durante il lockdown confrontandosi con lo staff, ma si sono fatti trovare tutti quanti pronti. Adesso è un momento difficile per gli allenamenti, bisogna evitare gli infortuni. Dobbiamo gestirli al meglio. Si sta facendo un lavoro di ripresa, ora aspettiamo di capire giovedì quando si giocherà. Luperto? Per quanto riguarda la scorsa stagione, Sebastiano è partito con grande fiducia. Con Gattuso non ci sono problemi, ci possono essere dei cali nel corso di un’annata, è capitato anche a Luperto, non abbiamo parlato ancora del futuro. Adesso pensiamo solo all’inizio del campionato”.

Di certo, la situazione del ragazzo non è delle più idilliache. Sebastiano Luperto è stato spesso oggetto di critiche per la sua inesperienza ad alti livelli. L’auspicio dei tifosi è che il Napoli lo mandi in prestito per farsi le ossa, puntando intanto su elementi più affidabili.