Napoli, Nando Orsi boccia Cengiz Under: “Consiglierei ad Aurelio De Laurentiis di non prenderlo”

L’ex portiere della Lazio Nando Orsi ha detto la sua sul mercato del Napoli nella trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21. “Il Napoli potrebbe prendere un calciatore come Under? No, a me non piacerebbe. Non so cosa ne pensa Gennaro Gattuso, sono convinto tuttavia che un calciatore simile non faccia al caso alla compagine allenata dal mister calabrese. Questo almeno è il mio pensiero. Consiglierei a De Laurentiis di non prenderlo”.

“Under non ha fatto benissimo a Roma. Il suo rendimento è stato troppo altalenante. Ha disputato delle grandi partite ad altre prestazioni sottotono. Sarebbe un doppione di Politano. Partite a porte chiuse? Penso che ci saranno dei risultati sorprendenti. Tante squadre contano sul loro pubblico per vincere le partite ed è chiaro che senza spettatori i discorsi potrebbero cambiare radicalmente. Gattuso? Merita la riconferma”. Una vera e propria bocciatura per il turco, che non riscuote consensi nemmeno nella tifoseria.