Napoli, Dario Marcolin protegge Alex Meret: “È un portiere molto forte, sarebbe un peccato perderlo”

L’ex centrocampista della Lazio Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli durante il programma Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21. “Io penso che lo scambio Meret-Theo Hernandez con il Milan si possa fare soprattutto se, come sembra, il Napoli abbia intenzione di ingaggiare il calciatore ora al Parma, Luigi Sepe. Theo Hernandez è un calciatore molto diverso rispetto a Mario Rui. L’ex calciatore del Real Madrid è molto bravo soprattutto nella fase offensiva. Di Alex Meret al Milan si parla ormai da diverso tempo anche perché Donnarumma potrebbe essere ceduto. Meret è un portiere molto forte, sarebbe un peccato perderlo…”.

Continuano ad arrivare attestati di stima nei confronti del portiere italiano, dunque. Il suo futuro non è ancora chiaro. Alex Meret ha un anno di tempo in più per giocarsi il posto agli Europei, ma se non sarà titolare nel Napoli potrebbe decidere sua sponte di cambiare aria e chiudere ogni discorso.