Calciomercato Napoli, Carlo Alvino rivela: “Nelle ultime ore circola il nome di Victor Oshimen”

Carlo Alvino, ha parlato del mercato azzurro nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Nelle ultime ore circola una voce di mercato intorno al Napoli, devo dirvi, che da quello che so, il club sta monitorando diversi giocatori, ma già sa su chi puntare nella prossima campagna trasferimenti estiva. Ovviamente parlo di Victor Osimhen, è un talento che piace, si monitora la sua situazione, ma il Napoli non parteciperà ad aste internazionali, soprattutto se si inseriscono le inglesi”.

“Parliamoci chiaro, i club britannici hanno tutt’altri budget da spendere sul mercato ed il Napoli è consapevole di non poter competere. Ripeto, Osimhen è un talento molto appetito, piace, ma non si parteciperà ad aste al rialzo. Milik? Sicuramente andrà via, ma bisognerà accontentare le richieste del club azzurro per il polacco. Osimhen difficile, più probabile che il suo sostituto possa essere il giocatore dello Zenit San Pietroburgo, Serdar Azmoun, dalle notizie che mi giungono è lui il calciatore individuato per sostituire il polacco”.