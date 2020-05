GAZZETTA – Serie A, ora sono 3 gli scenari differenti per la ripresa

“Roccia Ibra!” e “Inter, Icardi dal Psg, Affare all’atto finale” sono alcuni dei titoli che si leggono in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Nessuna rottura del tendine d’achille per lo svedese, mentre l’argentino è vicino al riscatto col Paris Saint-Germain. Di spalla anche il caso di Mario Balotelli che continua a non allenarsi col Brescia.

Per quanto riguarda la ripartenza del campionato italiano ripartirà, bisogna stabilire quale sarà la data precisa della ripresa fra il 13 e il 20 giugno. Ci sono 3 scenari differenti sulle prime partite dalle quali ricominciare. Uno è ripartire con i recuperi della venticinquesima giornata, un’altra ipotesi è quella di ripartire con tutte le 10 partite della ventisettesima per far sì che ogni squadra riprenda nello stesso week-end. Infine, c’è la possibilità di ricominciare a giocare con le due semifinali di Coppa Italia, cioè le gare di ritorno di Napoli-Inter e Juventus-Milan. Due partite che andrebbero trasmesse in chiaro, tra l’altro.