CDS – “Euro agosto”: tutto pronto per giocare in piena estate

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il titolo “Euro agosto”. Tra Champions ed Europa League, sarà un’estate di grande calcio. Vertice UEFA-Eca: stilata una bozza che prevede quarti a turno unico in campo neutro a metà del mese, poi le final four dei due tornei. In taglio basso spazio alla vittoria del Bayern Monaco sul Borussia Dortmund nel big match della Bundesliga: “Bayern, l’ottava sinfonia“. Bavaresi ad un passo dal titolo tedesco, dopo una grande rimonta.

Intanto, in Italia il Consiglio di Lega di ieri ha ribadito una volta di più la posizione predominante: ripartire col calcio giocato il prossimo 13 giugno, data indicata per i recuperi della 25a giornata. A seguire, tutti gli altri turni di campionato come da programma a cominciare dall’infrasettimanale del 16-17-18 giugno. In questo modo il campionato finirebbe entro fine luglio lasciando spazio anche alla Coppa Italia. Un’eventualità che consentirebbe una ripresa della Serie A ad alta intensità, con partite ogni 3 giorni.