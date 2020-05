Coppa Italia: finale fissata per il 2 agosto a prescindere dalle semifinali

Nella riunione di domani alla quale parteciperanno i vertici del calcio insieme al Ministro Vincenzo Spadafora si deciderà quando far ripartire la Serie A. Il 13 giugno rimane sempre la data preferita dalla Lega, l’alternativa sarebbe il 20 giugno. Difficile, comunque, un accordo con i broadcaster per i match in chiaro. La situazione potrebbe trovare un’altra soluzione sponsorizzata dal presidente di Lega Paolo Dal Pino: iniziare il 13 e 14 giugno, ma con le semifinali di Coppa Italia in chiaro sulla Rai. In questo modo si andrebbe incontro alle esigenze della Lega di riprendere il 13 giugno, ma pure a quelle del Ministero che chiede highlights in chiaro con l’obiettivo di evitare assembramenti in luoghi pubblici.

A quel punto si proseguirebbe con i recuperi della 25a giornata di campionato e solo in seguito il via generale con la 27a giornata. La finale di Coppa Italia, a prescindere dalla data delle semifinali, resterebbe fissata per il 2 agosto.