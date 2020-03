Serie A, le squadre a rischio retrocessione chiedono di annullare il campionato

Le certezze sul prosieguo del campionato italiano risultano essere davvero poche. Il calcio si ferma, ma l’obiettivo principale rimane quello di concludere i campionati sacrificando l’Europeo. La UEFA deciderà a breve al riguardo. La questione economica è cruciale e i bilanci scivoleranno nel profondo rosso. Anche giocando a maggio e a giugno, con una deroga ai contratti dei calciatori in scadenza 30 giugno, le perdite si rivelerebbero ingenti. È in ballo la sopravvivenza del sistema sportivo e di questo si è discusso nell’assemblea di Lega di ieri.

Se il campionato non terminasse e le tv non pagassero più, molti club potrebbero non riuscire a iscriversi alla prossima serie A. Ne è convinto il Corriere della Sera: “L’idea è che possa bastare dimostrare di aver pagato gli stipendi dei calciatori fino a marzo per essere in regola. Alcune squadre, di più chi è a rischio retrocessione, chiedono di annullare il campionato e ripartire l’anno prossimo”.