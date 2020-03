Napoli, Pino Tagliatela parla di chi è in scadenza di contratto: “Non credo che qualcuno abbia problemi a giocare un mese in più”

L’ex portiere del Napoli Pino Taglialatela ha parlato ai microfoni de Il Roma dell’emergenza del Coronavirus e delle possibilità di ripresa del campionato. “La Lega non aveva fermato tutto per il fatto che non è uno solo che prende la decisione ed ha carta bianca. Ma forse non si erano resi conto della gravità della situazione. (…) Adesso qualsiasi tipo di sport passa ovviamente in secondo piano, dato che ci sono cose più serie da affrontare. Credo ci voglia tempo per ricominciare e non penso sia imminente la ripresa. Se guardiamo cosa è accaduto in Cina ci rendiamo conto del tempo e lì sono stati adattati provvedimenti molto forti. Il problema è che non è stato trovato ancora il vaccino, ma grazie al Cotugno e Pascale di Napoli sembra si sia trovata una cura almeno per i casi più gravi”.

“Per concludere questo campionato bisogna rispettare tutte le squadre, quindi per me l’Europeo dovrebbe slittare di un anno concludendo così tutti i campionati con le giornate rimanenti. Anche giocando a giugno e luglio. Serve rispettare qualsiasi squadra, dalla prima all’ultima di Serie A, B o C che sia. Hanno fatto investimenti importanti. Anche noi a Ischia giochiamo in Promozione, ci mancano le giornate e vogliamo disputarle. Perché tutti hanno fatto dei sacrifici. Ovviamente tutto questo a patto che ci siano le condizioni. Se si trova la soluzione a questo problema, si dovrebbe quindi far giocare tutte le partite restanti e far slittare l’Europeo. In questo modo puoi disputare anche la Champions e l’Europa League. Magari l’anno prossimo inizi un po’ più tardi”, ha aggiunto l’ex estremo difensore.

“Parlando dei giocatori in scadenza, non credo che dopo questa situazione qualcuno abbia problemi nel giocare un mese in più. Magari si può prolungare di un mese il contratto dei giocatori, pagando un mese aggiuntivo. Un accordo si troverà. Avendo ancora l’anima del calciatore dico che lo farei senza problemi e divertendomi. Poi appena finisce la stagione calcistica si pensa a quella successiva. Effettivamente il problema potrebbe nascere, ma è secondario in base al problema che stiamo affrontando tutti al momento”. Nel Napoli Dries Mertens e José Callejon sono agli sgoccioli.