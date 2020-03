Calciomercato Napoli, Andrea Belotti ancora nel mirino di Cristiano Giuntoli

I ds di Torino e Napoli, rispettivamente Massimo Bava e Cristiano Giuntoli, hanno già iniziato a parlare di una trattativa per Andrea Belotti. Il centravanti granata e della Nazionale potrebbe fare al caso di Gennaro Gattuso, nonostante le indecisioni recenti da ambo le parti. De Lareutnnis pensa che basti lui per ritenere completo il suo Napoli e quindi proverà ad accontentare il mister. Al Napoli piace da tempo anche Salvatore Sirigu, sul quale c’è anche il Milan. Urbano Cairo, però, non vuole lasciar partire i suoi gioiellini troppo facilmente. Il discorso tra i club è proseguito anche per Armando Izzo, prodotto del settore giovanile del Napoli, che il Torino sacrificherebbe per un’offerta importante o una contropartita adeguata. Il Toro ha pensato quindi ad uno scambio con Andrea Petagna, da sempre nei desideri del club granata. Le parti si risentiranno anche perché il club partenopeo intende andare forte su Andrea Belotti. Arkadiusz Milik è avvisato.