GAZZETTA – “Ibra ci pensa. Ancora Milan, ma soltanto se si rinforza”

“Lo scudetto vien d’estate” è il titolo d’apertura scelto da La Gazzetta dello Sport oggi. Tra slittamento degli Europei e conclusione dei campionati a fine giugno, i club di preparano a un calendario originale. L’obiettivo sarebbe quello di ripartire il 2 maggio e dare il via a due mesi di maratona senza sosta. L’Inter, intanto, pensa anche al mercato. “Bivio Sensi” è il titolo al riguardo.Tra infortuni e l’arrivo di Christian Eriksen, il riscatto dell’ex Sassuolo traballa. 20 milioni di Euro forse sono troppi e quindi si ipotizza di prolungare il prestito. Sull’altra sponda del naviglio, invece, Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di salutare Milano prima del tempo. “Ibra ci pensa. Ancora Milan, ma soltanto se si rinforza”, come titola oggi la rosea in prima pagina. Lo svedese ha dei nodi da sciogliere, dubita della permanenza in rossonero perché prima deve capire se il progetto sia davvero vincente come piace a lui, ma non mancherebbero le offerte.