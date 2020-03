CDS – “Salverò lo Scudetto”, le parole di Gabriele Gravina

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’intervista esclusiva con il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Salverò lo Scudetto”, il titolo in prima pagina. “Rinviare gli Europei è una scelta dolorosa ma obbligatoria, ci servono 45/60 giorni per chiudere la Serie A. La deadline è il 30 giugno, altrimenti una formula che salva la competizione. Il calcio va aiutato, dà emozioni a tutto il paese”, le parole di Gabriele Gravina.

Per quanto riguarda il Napoli, l’emergenza Coronavirus continua a spaventare i calciatori. Dopo il decreto ‘Io resto a casa’, molti italiani si sono catapultati al supermercato per fare la spesa, di notte. Al riguardo sono apparse sul web e sui social delle foto che ritraevano anche José Maria Callejon e Fernando Llorente in fila con mogli e carrelli. Una situazione che avrebbe irritato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, considerando che non era nemmeno strettamente necessaria. Dries Mertens, invece, continua ad allenarsi correndo nel suo quartiere, con tanto di mascherina.