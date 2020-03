Lionel Messi sul Coronavirus: “È il momento perfetto per godere del tempo insieme ai propri cari”

In Italia l’hashtag #iorestoacasa sta spopolando, mentre in Spagna sta prendendo piede #QuedateEnCasa, utilizzato anche da Lionel Messi per mandare un messaggio a tutti coloro che in questo momento di stop totale sono in isolamento domiciliare. “Sono giorni complicati per tutti. Viviamo preoccupati per ciò che sta accadendo e vogliamo aiutare mettendoci al posto di quelli che se la passano peggio, perché contagiato direttamente o con dei familiari o amici contagiati, o perché stanno lavorando in prima linea per combatterlo negli ospedali e nei centri medici. Voglio inviar loro molta forza. La salute deve essere sempre la cosa più importante. È un momento particolare e bisogna seguire le indicazioni arrivate dalle organizzazioni sanitarie e dalle autorità pubbliche. Solo così potremo combatterlo. È il momento di essere responsabili e restare a casa, è il momento perfetto per godere del tempo insieme ai propri cari. Un abbraccio e cerchiamo di cambiare la situazione quanto prima”.