Serie A, i contagi continuano: Cesare Prandelli positivo al Coronavirus

Ancora un caso di positività al Coronavirus in Serie A. Proprio quando il Milan ha potuto riaccogliere al centro sportivo Stefano Pioli, Cesare Prandelli ha contratto il COVID-19. Il tecnico della Fiorentina, insediatosi da poco, si trova già in isolamento, mentre il gruppo squadra entrerà da adesso in “bolla” e continuerà tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti. Dopo essere subentrato a Giuseppe Iachini in corsa, l’ex ct azzurro ha incassato due sconfitte nelle prime due uscite in campionato, ma si è guadagnato il passaggio del turno in Coppa Italia. Ora non potrà seguire la squadra sul campo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il mister viola salterà sicuramente la sfida di campionato contro il Genoa, proprio contro i rossoblù del presidente Enrico Preziosi che l’aveva consigliato alla Fiorentina qualche settimana fa. Cesare Prandelli era fermo da più di un anno. L’ultima volta aveva guidato il “Grifone” conducendolo alla salvezza nell’ultima giornata, proprio in un match contro la Fiorentina.