Gennaro Gattuso bacchetta Lorenzo Insigne: “Voglio vederlo con meno muso, non è più un 23enne”

Alla vigilia della sfida con l’AZ, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “La squadra è forte tecnicamente, ma non solo nella mia gestione non può permettersi di non metterci il veleno ed una corsa in più, la qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte. Ci vuole una grande testa, voglia, l’obiettivo unico, bisogna giocare sempre insieme nel bene e nel male, la squadra non può farne a meno. Io su un centinaio di partite ho sempre fatto 4-3-3, è il mio modulo, col 4-2-3-1 ne ha fatto 4-5. Non è una questione di modulo, di numeri, i giocatori forti bisogna farli giocare ma se non ci mettiamo in testa che serve una corsa in più qualcuno deve restare fuori, ma mi piace far giocare chi ha qualità. Ma ne parliamo troppo, non è un problema di modulo, ma di voler far fatica”.

“L’anno scorso la squadra ha battagliato, non giocava solo tecnicamente, lavorava dietro la palla, bisogna avere questo atteggiamento. Serve continuità. Mi aspetto ancora di più da Insigne, è il capitano, voglio vederlo con meno muso, non è più un 23enne, deve fare quel salto di qualità quando gli rompo le scatole tutti i giorni. E’ musone, lui lo sa, ha ancora tanti anni e deve migliorare quest’aspetto. Poi tecnicamente e per il sacrificio è impeccabile, ma lo vorrei più allegro e meno musone, non deve fare 2-3 giorni di mutismo quando si spegne la luce. Ma lui lo sa. AZ? Partita difficilissima, complicata, dopo di noi non hanno più perso. Turnover ridotto? Vediamo. (…) Ci giochiamo tanto”.