AZ Alkmaar-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il Napoli sta per scendere in campo in Europa League. Gli azzurri saranno protagonisti in casa dell’AZ Alkmaar, giovedì 3 dicembre alle 21:00. La diretta televisiva dell’incontro sarà appannaggio di Sky, ma la partita andrà in onda anche in chiaro su TV8. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra AZ Alkmaar e Napoli sarà trasmesso precisamente su Sky Sport Uno, canale numero 201 del satellite o numero 472 e 482 del digitale terrestre, o Sky Sport, canale numero 252 del satellite. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Partita in chiaro su TV8, per cui basta sintonizzarsi sul canale numero 8 del digitale terrestre. Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, che aveva cominciato male l’avventura in Europa League, perdendo in casa proprio contro gli olandesi. Stavolta Gennaro Gattuso guida la squadra sin dall’inizio della stagione e non ci saranno scuse per eventuali tonfi. L’Europa è chiaramente alla portata dei partenopei.