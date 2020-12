Davide Ballardini elogia il Napoli: “Può giocare sia il con il 4-3-3 sia con il 4-2-3-1”

Nel corso di “Radio Goal” ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del azzurro, è intervenuto in queste ore l’allenatore Davide Ballardini. “Il Napoli può giocare tranquillamente con tutti e due i moduli 4-3-3 e 4-2-3-1. La forza è nella semplicità, ossia idee e organizzazione rispettando le caratteristiche dei giocatori che hai. Quindi se hai Osimhen e Mertens puoi giocare con i due mediani, se hai Zielinski e Fabian puoi giocare con Demme a tre a centrocampo. Il Napoli può giocare benissimo in entrambi e i modi come ha già dimostrato. Premesso che mi piace molto Petagna, lega bene e fa giocare bene i compagni, credo che il Napoli da grande squadra che è, ha un parco giocatori con diverse caratteristiche che gli permette di avere equilibrio e qualità. La squadra è davvero bene assortita, tra le squadre italiane è quella più europea di tutte”.

“A me il Napoli è piaciuto anche col Sassuolo, doveva andare in vantaggio in più di un’occasione e poi è stato punito in contropiede. Forse ha sbagliato solo la gara col Milan, ma contro i rossoneri in questo momento tutti fanno fatica e quella sera Ibra ci mise molto del suo. Comunque il Napoli mi piace anche quando non fa risultato perché ha idee e ha un senso in tutto quello che fa”.