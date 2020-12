Lorenzo Insigne in conferenza verso Napoli-AZ Alkmaar: “L’Europa League è sempre stato un obiettivo”

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar di Europa League. “Maradona ha dato tanto ai napoletani, ha fatto cose incredibili, lo porteremo sempre nel cuore perché ha condotto Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa, è un nostro orgoglio. La sua scomparsa ci ha ferito, scenderemo in campo sempre per lui come fatto con la Roma. Stiamo cercando di vincere anche noi, ma è difficile. Il Napoli del passato ha fatto grandi cose, noi ci siamo provando”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Domani sarà una partita dura, come all’andata. Ci fa ancora male quel k.o., ma non abbiamo fatto una brutta gara, anzi. Non abbiamo concretizzato le occasioni. Domani cercheremo il risultato a tutti i costi. L’abbiamo studiata, dobbiamo stare attenti a tutti, le gare europee non sono mai facili. L’Europa League è sempre stato un obiettivo dal primo giorno, sin dal sorteggio del girone, poi Diego ci darà una motivazione in più”.