Gennaro Gattuso in conferenza verso Napoli-AZ Alkmaar: “In Olanda fanno un calcio diverso, aperto”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar di Europa League. “Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’AZ è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti, con caratteristiche ben precise. A Napoli non ha giocato il suo calcio perché veniva dal COVID, ha saputo difendere, ci hanno sorpreso, abbiamo tenuto il possesso ma in modo lento. Domani sarà diversa, loro in casa giocano un calcio diverso, sono pericolosi, hanno velocità, giovani interessanti, 5 posizioni offensive. Ti mettono in difficoltà tecnicamente ed in velocità. Le partite in Europa ti danno convinzione, questo non è ancora calcio, è un altro sport senza l’emozione del tifo, deve essere bravo lo staff a trasferire la carica. Dopo la nostra gara loro non hanno mai perso in campionato, l’AZ in Olanda fa un calcio diverso, aperto. La squadra lo sa e domani sarà difficile, servirà un grande Napoli”.