Serie A, Gabriele Gravina insiste ancora per playoff e playout come piano B

La Serie A non è ancora ricominciata, manca poco tempo, eppure le polemiche sono già tantissime. Il Consiglio Federale appare ormai come una sorta di resa dei conti. Così lo definisce l’edizione de Il Giornale in edicola oggi. “Alla penultima curva prima di imboccare il rettilineo che porta alla ripresa del campionato, hanno tirato giù la mascherina. E sono usciti finalmente allo scoperto con il loro piano diabolico: evitare le retrocessioni in Serie B”.

Un piano che, stando al quotidiano, troverà l’opposizione del presidente della Figc Fabriele Gravina, il quale “riproporrà il piano B dei playoff e playout, che aveva messo da parte confidando nell’accoglimento dell’algoritmo in versione semplificata e agile. Ma è anche confermata l’intenzione di emanare una norma, in materia di protocollo, che è stata molto criticata dai suoi stessi alleati ma che è indispensabile in questo clima di trame e sgambetti: retrocessione per chi non rispetta il protocollo sanitario”.