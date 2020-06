Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli parla chiaro: “Andremo avanti con o senza Arkadiusz Milik”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky nel corso dell’ultima puntata de ‘Il calciomercato che verrà‘. “Con Mertens stiamo abbastanza avanti sul rinnovo, c’è la volontà di continuare insieme. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. Crediamo che a breve ci possa essere l’annuncio. Aspettiamo Callejon, ancora non ha deciso che fare. Dopo tanti anni a Napoli questa è casa sua. Hanno dato tanto al club azzurro, c’è un rapporto molto particolare con uno scambio di opinioni continuo in grande serenità. Callejon è un professionista esemplare. Non ci saranno problemi, anche se dovesse andare via al termine della stagione. Mertens non è mai stato lontano dal Napoli, è un grande calciatore. Sono normali gli interessamenti e c’è sempre paura di perderli, ma non c’è mai stata lontananza secondo me”.

Su Arkadiusz Milik: “La nostra volontà adesso è di discutere il suo contratto. Ne stiamo parlando con i suoi agenti con grande serenità. Pensiamo di risolvere in un senso o in un altro. Parliamo di un ragazzo giovane così bravo che potrebbe avere mercato, se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Io ragiono sempre in positivo, penso sempre che poi alla fine possano restare. Alla fine conta essere coerenti, per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik”.