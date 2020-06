Napoli-Inter, si inizia a pensare alla formazione: David Ospina ancora preferito ad Alex Meret

Come giocherà il Napoli dopo la quarantena? Manca meno di una settimana al big match del San Paolo contro l’Inter. Nella giornata di ieri il Napoli ha simulato una partita undici contro undici a Castel Volturno. Gennaro Gattuso sembrerebbe aver già abbozzato la probabile formazione per la sfida di sabato prossimo contro i nerazzurri.

Il Coronavirus non ha modificato le gerarchie. In porta ci sarà David Ospina, ancora avvantaggiato su Alex Meret. Il portiere colombiano dovrebbe infatti guidare la difesa a quattro composta da Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly e Mario Rui, dal momento che Kostas Manolas è infortunato. A centrocampo nessun dubbio: Fabian Ruiz (autore del goal decisivo dell’andata), Diego Demme e Piotr Zielinski. Anche in avanti non dovrebbero registrarsi sorprese: Lorenzo Insigne ha il posto fisso da quando c’è il tecnico calabrese, Dries Mertens sta per rinnovare e José Callejon potrebbe essere sfruttato per quelle che dovrebbero essere le sue ultime presenze in azzurro.