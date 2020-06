Napoli, venerdì riapre finalmente il San Paolo: rifinitura nello stadio

Il San Paolo riapre. L’ultima partita disputata nell’impianto di Fuorigrotta risale al 29 febbraio scorso, quando il Napoli giocò con il Torino a due giorni dalla sfida di Champions con il Barcellona. Da lì in avanti tutto chiuso. Venerdì prossimo finalmente lo stadio riaprirà i cancelli anche per il club azzurro, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno. “Il Napoli sabato sera si giocherà in casa la qualificazione alla finale di Coppa Italia ma il San Paolo aprirà prima del match contro l’Inter. Venerdì pomeriggio gli azzurri dovrebbero svolgere l’allenamento di rifinitura probabilmente con partitella in famiglia proprio nell’impianto di Fuorigrotta”.

“Il club di De Laurentiis qualche giorno fa ha avuto dei contatti con l’amministrazione comunale chiedendo la disponibilità del San Paolo per due allenamenti nella settimana che porta a Napoli-Inter, valutando l’idea di trasferirsi a Fuorigrotta anche mercoledì. La programmazione è poi cambiata e il Napoli dovrebbe utilizzare il San Paolo soltanto venerdì per fare le prove generali anti-Inter, ovviamente a porte chiuse. Subito dopo la squadra andrà in ritiro”.