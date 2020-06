Napoli, Carlo Alvino e Pino Taglialatela difendono Lorenzo Insigne per la foto della Lamborghini

Continua a far discutere la foto della Lamborghini regalata dalla moglie di Lorenzo Insigne al capitano azzurro. L’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola aveva criticato l’ostentazione dell’automobile in un periodo così grigio per l’economia nazionale. Sui social in tanti stanno sposando la sua linea di pensiero. Qualcuno ironizza anche sul fatto che la signora avrebbe tra l’altro speso i soldi del marito per fargli il regalo di compleanno. A difesa dell’attaccante azzurro sono accorsi dunque Carlo Alvino e l’ex portiere Pino Taglialatela.

“Naturalmente lo sdegno a giorni alterni di chi è mosso solo da sentimenti di invidia e di antinapoletanità oggi non prevede “uscite” contro Ronaldo per questo regalino”, ha scritto il giornalista su Twitter, allegando una foto della madre del portoghese alla quale è stato fatto in dono una Mercedes di lusso. “Caro De Paola, Insigne può fare quello che vuole con i suoi soldi e sfoggiare anche venti auto con il fiocco, perché guadagna onestamente. Ha un cuore grande come tutta la Campania e merita elogi, non attacchi da bambino di scuola elementare“, ha scritto invece l’ex azzurro.