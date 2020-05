Serie A, Claudio Lotito a rischio deferimento: ha messo in dubbio la regolarità di Juventus-Inter dell’8 marzo

Claudio Lotito rischia di finire sotto indagine da parte della Procura federale. Servono infatti chiarimenti sull’intervista dello scorso 26 aprile rilasciata a “la Repubblica”. Il presidente della Lazio aveva posto dei dubbi sulla regolarità di Juventus-Inter dell’8 marzo. “Sono a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter che vabbé, l’avete vista tutti”. Una frase che, nonostante la chiusura degli uffici della FIGC per via del Coronavirus, dovrà finire sotto alla lente di ingrandimento.

Stando a quanto scrive “Il Tempo”, se il presidente della Lazio darà elementi tali da mettere in dubbio la regolarità della partita, allora la procura aprirà un’inchiesta per illecito sportivo. Altrimenti, Claudio Lotito non potrà giustificare le sue insinuazioni. Stando all’articolo 23 del nuovo Codice di giustizia sportiva, il presidente verrà dunque quasi sicuramente deferito per “dichiarazioni lesive della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, della Uefa o della Fifa”.