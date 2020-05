Calciomercato Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “José Callejon andrà via al 100% o al 99”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli ai microfoni della trasmissione Campania Sport. “José Callejon andrà via, lo farà al 100%: se non al 100, diciamo al 99%. Hirving Lozano? Dovrai mandare via lui e Kalidou Koulibaly, che costano oltre 10 milioni di ingaggio a testa”.

Umberto Chiariello ha poi aggiunto: “Il Napoli prova ad abbassare il monte salari di 30 milioni, questa è la sua prima mossa anti-crisi ed è già in atto. Dove può andare il messicano Lozano? Il mercato che ci attende dopo la crisi generata dal Coronavirus sarà un mercato fatto soprattutto di scambi. Lozano verrà usato come ‘pedina’ e rientrerà in uno scambio con l’Everton di Carlo Ancelotti, e lo stesso vale anche per Allan. Moise Kean, invece, lo vedo al Napoli”. Sono già tante le voci su alcuni singoli elementi della rosa del Napoli. I nomi che circolano, comunque, sono sempre gli stessi, almeno per il momento.