Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid vuole Allan per 38 milioni di Euro

Secondo il quotidiano Mundo Deportivo, Diego Pablo Simeone avrebbe richiesto un centrocampista alla sua dirigenza e l’Atletico Madrid avrebbe puntato Allan. Nel contratto del giocatore brasiliano, che scadrà nel 2023, sarebbe presente una clausola rescissoria che permetterebbe quindi di acquistarlo ad una cifra già stabilita.

Nel dettaglio, la somma in questione sarebbe pari a 38 milioni di Euro. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, tuttavia, sarebbe disposto a trattare la cessione del centrocampista anche per meno. Seppur non più giovanissimo, Allan ha maturato una buona esperienza in tante stagioni di Serie A e in Europa. Inoltre, il brasiliano vanta un passaporto comunitario in quanto risulta anche portoghese. Insomma, sarebbero diversi i punti a suo favore e che potrebbero farlo preferire ad altri nomi nella lista dei “Colchoneros”. A prescindere, Allan sembra tra i maggiori indiziati per lasciare Napoli nel prossimo futuro. Il centrocampo azzurro si appresta dunque a essere ridisegnato, con poche conferme.