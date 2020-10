Serie A, c’è l’idea per un piano B: 12 squadre divise in 2 gironi per assegnare lo scudetto

L’ombra del Coronavirus minaccia ancora la Serie A. A causa del numero sempre crescente di contagi stanno nascendo dubbi sull’opportunità di far proseguire il campionato. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, il piano B consisterebbe nell’arrivare alla fine del girone d’andata, così da garantire che ogni squadra abbia affrontato le altre. A quel punto, l’opzione più accreditata è di dividere le prime 12 squadre in 2 gironi per la contesa dello scudetto, mentre le altre 8 giocheranno per non retrocedere.

Per quanto riguarda i gironi relativi allo scudetto ci sarebbero gare di andata e ritorno, per poi procedere con semifinali e finale in gara secca. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma l’idea preliminare sarebbe proprio questa. Difficile ipotizzare il futuro con così tanto anticipo, ma è chiaro che se la situazione sarà ancora così grave nel corso dei prossimi mesi, un valido piano alternativo a quello attuale bisognerà assolutamente trovarlo.

