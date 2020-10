Il pensiero di Mario Sconcerti: “Diego Armando Maradona era uno di noi in ogni momento”

Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha pubblicato un articolo su calciomercato.com nel quale ha parlato anche di Diego Armando Maradona. “Vorrei fare gli auguri a Pelè che giovedì compie 80 e tentare di rispondere con lui alla domanda di tutti: meglio lui o Maradona? In realtà è una domanda che non si pone. E’ molto televisiva perché crea dibattito, ma è come chiedere se è meglio il sesso o la Nutella. Sono due cose che possono comunicare, ma sono chiaramente due piaceri diversi. Pelè è stato di fondo un grande attaccante, ha segnato 1281 reti in 1363 partite documentate da referti arbitrali”.

“Maradona ha giocato un terzo e segnato un quarto di Pelè, ma era il Giocatore Universale, costruiva da solo una squadra, un ambiente, una partita. E’ doloroso e sciocco cercare il migliore tra i più grandi, saranno sempre soltanto un’opinione. Pelè è stato un uomo delle istituzioni, fedele alle regole del calcio. Maradona è stato sempre contro fino ad essere sospeso due volte dal calcio, per cocaina ed efedrina. Pelè è stato visto pochissime volte giocare in Europa, ancora meno è apparso in televisione. Maradona era uno di noi in ogni momento. Ma questa è la differenza dei tempi. Per il resto è corretto astenersi o fare come la Fifa che gli eletti insieme calciatori del secolo”.

