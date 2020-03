Serie A, bisogna tagliare stipendi e ingaggi: ecco le soluzioni possibili per non pagare i calciatori

Il taglio dello stipendio dei giocatori sta diventando sempre più tema di dibattito tra Lega e FIGC. Il monte stipendi totale della Serie A è pari a 1,3 miliardi di Euro, ma se i calciatori non si allenano nemmeno e non giocano, non devono essere pagati. Ci sono due ipotesi: non pagare gli stipendi per il periodo di tempo non lavorato o richiedere uno sconto proporzionale. Per chi guadagna fino a 100.000 Euro ci potrebbe essere un taglio differente da chi ne guadagna fino a 500.000. Si pensa a una decurtazione del 30%. Il governo potrà riconoscere uno strumento legislativo valido a intervenire oppure, se riconoscerà la facoltà d’intervento in una delle leggi già in atto, potrà essere sufficiente una linea concordata tra Lega e FIGC.

Un intervento del Consiglio dei ministri sarebbe definitivo e richiamerebbe il sistema francese, dove è possibile la disoccupazione parziale per tutti i dipendenti, calciatori compresi. Altrimenti si cercherà un accordo tra le parti. Alla ripresa regolare dei lavori, comunque, i calciatori tornerebbero a percepire il solito stipendio.