Serie A, Andrea Agnelli propone una minoranza di tifosi allo stadio: Aurelio De Laurentiis è d’accordo

Ora che c’è una data certa per la ripartenza del calcio italiano, i club di Serie A pensano a come ripopolare gli stadi per non perdere gli incassi. Venerdì, a margine dell’assemblea di Lega, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha detto la sua in merito, come raccontato da La Stampa. “Perché non cominciamo a ragionare, se le condizioni lo permetteranno, a consentire nel rispetto della sicurezza una piccola presenza di tifosi allo stadio? Altrove lo fanno o lo faranno con percentuali dal 10 al 25% della capienza degli impianti”.

Una riflessione che ha trovato d’accordo in primis Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Per rivedere i tifosi allo stadio, però, sembra che bisognerà attendere non prima della seconda metà di luglio o l’inizio del prossimo campionato a settembre. Se però tutto filerà liscio si potrà anche pensare a come restituire un po’ di vivacità agli impianti, dato che l’emergenza del Coronavirus rientrerà ulteriormente.