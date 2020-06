GAZZETTA – “Nasce la Serie A in notturna”

“Nasce la Serie A in notturna”. Lo scrive in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come sia atteso per oggi anche l’ok del Governo per anticipare la Coppa Italia al 12 giugno. Solo 10 partite si giocheranno alle 17:15. Oltre metà del campionato, invece, alle 21.45. Sulla classifica con l’algoritmo si è raccolto poi un coro di no.

Per quanto riguarda la riapertura degli stadi, la questione potrebbe essere affrontata già nei prossimi giorni, magari nella prossima assemblea di Lega o nel Consiglio Federale dell’ 8 giugno. “Il protocollo che attualmente regola il periodo delle competizioni dispone ingressi contingentati e riservati solo ed esclusivamente (e sempre nel minor numero possibile) agli addetti ai lavori. Ma in futuro potrà essere aggiornato con norme meno stringenti. Il passo eventualmente successivo sarebbe pensare a chi potrebbe entrare allo stadio: gli abbonati avrebbero la priorità, gli altri fortunati spettatori potrebbero essere “sorteggiati”. Anche i giornalisti tremano.