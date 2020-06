CDS – Il Napoli deve sostituire quanto prima José Callejon

“Thuram jr. si inginocchia in nome di George Floyd”: il gesto dell’attaccante del Borussia Monchengladbach si prende il titolo di apertura dell’edizione del Corriere dello Sport di oggi. In taglio alto, l’anteprima di come sarà il calcio italiano alla ripresa con le due competizioni nazionali: “Ripartiamo così! Coppa Italia e campionato, il calcio torna fra due settimane”.

Il Napoli, intanto, è alla ricerca di un nuovo José Callejon. Tiene banco la questione dell’esterno d’attacco in casa azzurra: lo spagnolo è in scadenza e le possibilità di un rinnovo sono lontanissime. Sono diverse, però, le idee per sostituire il giocatore in quella corsia. “Milot Rashica (24) del Werder Brema ha relazioni a sufficienza, ma Ousama Idrissi (24) dell’Az ha colpito la fantasia di Giuntoli, che non disdegnerà di fermarsi in Italia, perché gli piace Riccardo Orsolini (23) del Bologna”, si legge sul quotidiano. José Callejon è molto ricercato tra le squadre della Liga, quindi bisogna fare in fretta per rimpiazzarlo.