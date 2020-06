Calciomercato Napoli, per Victor Osimhen potrebbero servire delle cessioni

Il Napoli è pronto per tuffarsi sul mercato. Si parla infatti sempre più insistentemente di Victor Osimhen, attaccante del Lille ormai sulla bocca di tutti e apprezzato anche da Aurelio De Laurentiis. La Gazzetta dello Sport sottolinea però che per certe operazioni serviranno anche delle cessioni, facendo tre nomi da cui il Napoli sperava di incassare almeno 200 milioni di Euro.

“Per lui pare che De Laurentiis straveda, ma è chiaro che un grande investimento sarà possibile solo se il Napoli riuscirà a vendere a cifre soddisfacenti gente come Koulibaly, Allan e Milik che fino a poco tempo fa avrebbero sommato almeno 200 milioni, ma nel post pandemia è complicato fare valutazioni precise. I rapporti fra Lille e Napoli sono buoni, De Laurentiis col collega Lopez ha contatti diretti. Gli stessi agenti ammettono un interesse del Napoli, ma parlano anche di offerte in Liga e Premier. Giuntoli resta vigile per capire se l’affare rientra nei parametri per il bilancio del club”.