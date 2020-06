Calciomercato Napoli, sfuma Sandro Tonali: il Brescia gioca al rialzo

Nella giornata di oggi Massimo Cellino ha parlato di un’offerta di 40 milioni di Euro da parte del Napoli per Sandro Tonali, gioiellino del Brescia. La radio ufficiale del club azzurro ha fatto una precisazione in merito. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, on è stata presentata alcuna offerta ufficiale per il centrocampista classe 2000 nel giro del Nazionale. Al Napoli piace e ha chiesto al Brescia un prezzo, ma senza intavolare alcuna trattativa ufficiale.

A quel punto, sarebbe stato chiesto a Massimo Cellino se 40 milioni di Euro sarebbero stati sufficienti. Poi, complice l’emergenza del Coronavirus, non se n’è più parlato. Il Napoli ritiene che il Brescia stia giocando al rialzo per piazzare Sandro Tonali al miglior offerente, ma gli azzurri non intendono partecipare ad aste e dalla società fanno sapere che è impossibile che il centrocampista si vesta d’azzurro. E pensare che solo fino a qualche settimana fa sembrava così vicino…