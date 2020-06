Serie A, possibile cancellazione dello Scudetto se si segue l’algoritmo

Slitta ancora la stesura del calendario definitivo per completare la stagione 2019/20. La Lega Serie A non ufficializzerà il calendario di Coppa Italia e Serie A prima dell’ok di Governo e FIGC alla ripresa anticipata al 12 giugno (l’attuale DPCM prevede il ritorno in campo non prima del 14). Un segno di rispetto nei confronti delle istituzioni che viene dal palazzo di via Rosellini ma che non dovrebbe comunque modificare il calendario stilato nelle ultime ore.

Si ripartirà sicuramente dalla Coppa Italia e poi dai recuperi del 25esimo turno. Intanto, continua a tenere banco anche la questione del presunto algoritmo da adottare per la classifica. Se non si potrà concludere normalmente il campionato, la Juventus sarebbe prima con 92,07 punti, poi ci sarebbero Lazio, Inter e Atalanta in Champions League. In Europa League andrebbero Roma e Napoli, rispettivamente come quinta e sesta. Solo nono posto per il Milan dietro a Verona e Parma, retrocesse invece Lecce, SPAL e Brescia. Lo Scudetto, comunque, non verrebbe assegnato.