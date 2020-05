Calciomercato Napoli, il Manchester United potrebbe offrire Chris Smalling per Kalidou Koulibaly

Il Manchester United insiste per Kalidou Koulibaly. Gli inglesi inoltreranno presumibilmente presto un’offerta per il difensore senegalese. Il loro interessamento per il centrale azzurro era noto da tempo, ma la novità sarebbe un’altra, stando a insistenti voci provenienti da Oltremanica. I “red devils” potrebbero mettere sul piatto anche Chris Smalling per il Napoli. Praticamente 83 milioni di Euro più il cartellino dell’attuale difensore giallorosso, valutato circa 20 milioni.

Un’offerta indubbiamente importante che avrebbe del clamoroso, se confermata. Chris Smalling è diventato in pochi mesi un pilastro della Roma e la società capitolina vorrebbe confermarlo, ma i conti in rosso dei giallorossi hanno un po’ rimescolato le carte. Insomma, la permanenza di Chris Smalling dalle parti di Trigoria è tutt’altro che garantita. Per ovviare alla possibile mancata conferma del forte centrale che ben si è ambientato nel calcio italiano, la Roma sta già sondando altri profili come quello di Jan Vertonghen. Il Napoli potrebbe approfittarne.